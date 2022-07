Am Freitagnachmittag (22. Juli 2022) ist es im Kreis Bamberg zwischen Deusdorf und Leppelsdorf zu einem Feldbrand gekommen. Aufgrund der hohen Temperaturen und der Trockenheit konnte sich das Feuer schnell ausbreiten.

Da das Feld mitten in einem Waldgebiet liegt, griff das Feuer auf umliegende Bäume über. Das berichtet News5. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen mit Unterstützung zahlreicher Landwirte schnell unter Kontrolle bringen. Ersten Einschätzungen zu Folge sollen rund 20 Hektar Feld- und Waldfläche abgebrannt sein.

12 Landwirte unterstützen Feuerwehr: "Ohne Unterstützung nicht denkbar"

"Die größte Herausforderung war, das Löschwasser an dieses abgelegene Waldstück zu bringen. In einem eingerichteten Pendelverkehr haben wir dann das Wasser hier hochgebracht. Das hat sehr gut funktioniert", erklärt Thomas Renner, Kreisbrandrat Landkreis Bamberg, gegenüber News5. "Auch hier wieder ein sehr großes Lob an unsere Landwirtschaft - hier waren 12 Landwirte, die uns massiv unterstützt haben. Ohne diese Unterstützung wäre das schnelle Ablöschen nicht denkbar", fügt er an.

Nach dem Ablöschen wurde das entsprechende Waldstück noch von einer Drohne überflogen, um mögliche Glutnester ausfindig zu machen und gezielt abzulöschen. "Zudem wird das ganze Waldstück gewässert und auch so Glutnester bekämpft", so Renner. Insgesamt waren 150 Einsatzkräfte am Brandort

