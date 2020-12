Es ist nur ein Packen Papier, doch sein Inhalt ist hochexplosiv. Hat die Stadt Bamberg in mittlerer sechsstelliger Eurohhe Zahlungen an Mitarbeiter der Verwaltung, Tarifbeschftigte und Beamte , veranlasst, ohne die dafr ntigen rechtlichen Voraussetzungen? Wurde geltendes Tarifrecht in vielen Fllen missachtet, um berstunden von Mitarbeitern abzugelten, die gar nicht abgerechnet, mglicherweise gar nicht geleistet wurden?