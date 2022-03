Seit knapp einer Woche können Bürger*innen für die Menschen im Kriegsgebiet der Ukraine und Geflüchtete aus ebendieser Region in der Posthalle an der Weißenburgstraße in Bamberg ihre Sachspenden abgeben. Seither stapeln sich dort laut Pressestelle der Stadt Decken, Kleidung, Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Wasser und vieles mehr. "Nach wenigen Tagen war fast kein Durchkommen mehr möglich", berichtet Kay Jürgens von "Bamberg hilft Ukraine", der die Koordination der Hilfsgüter in der Posthalle übernommen hat.

Ein 40 Tonner habe sich demnach bereits auf den Weg in Richtung polnisch-ukrainische Grenze gemacht, ebenso einige Transporter, die von Privatpersonen oder Initiativen zur Verfügung gestellt wurden. Auch in der kommenden Woche können die Bürger*innen von Montag bis Samstag zwischen 14 und 18 Uhr noch Sachspenden vorbeibringen, informiert die Stadt Bamberg.

Initiatoren stehen in engem Austausch mit Helfenden an der Grenze

"Unter www.bamberghilftukraine.de haben wir eine Liste angelegt, in der aufgezeigt ist, was aktuell benötigt wird", Katharina Breinbauer von der Initiative. Man stehe im engen Austausch mit Helfenden an der polnisch-ukrainischen Grenze. Sie informieren laut den Verantwortlichen darüber, welche Bedarfe es an Ort und Stelle gebe. "Wir haben klare Strukturen geschaffen und feste Teams gebildet, um die zahlreichen Spenden zu sortieren und zu verpacken", berichtet Jürgens weiter.

"Die Hilfsbereitschaft ist groß. Das ist gelebte Solidarität und dafür bin ich mehr als dankbar", lobt auch Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke.

Neben den Sachspenden helfen auch viele Menschen vor Ort in der Posthalle und packen mit an, wann immer es nötig ist. "Mehr als eine Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind inzwischen auf der Flucht und wir rechnen damit, dass auch einige in Bamberg Zuflucht suchen werden", betont Bürgermeister Jonas Glüsenkamp. Deshalb gehe es in den kommenden Wochen auch darum, weitere Helfer*innen zu gewinnen, die sich um die Geflüchteten kümmern, Frauen, Männer und Kinder bei Behördengängen begleiten und sie dabei unterstützen, sich in Bamberg zurechtzufinden.

Bamberg hilft Ukraine: Hier kannst du spenden und deine Hilfe anbieten

Geldspenden für die Ukraine sind hier möglich:

Spendenkonto der Stadt Bamberg:

IBAN: DE71 7705 0000 0000 0057 77

BIC: BYLADEM1SKB

Verwendungszweck: Stichwort „Ukraine“

Spendenkonto des Ukrainischen Vereins Bamberg:UA e.V.

IBAN: DE05 7639 1000 0001 5183 13

BIC: GENODEFIFOH

Verwendungszweck: Hilfe für die Ukraine

Geldspenden, um gezielt benötigte Sachgüter einzukaufen, Spritkosten zu begleichen, Spenden aller Art werden in der Posthalle, Lagarde Kaserne gesammelt.

Montag bis Samstag 14:00 – 18:00 Uhr

Alle Infos zu Sachspenden findest du hier:

Eine aktuelle Liste, was dringend gebraucht wird, steht auf der Seite www.bamberghilftukraine.de zur Verfügung

Annahmestelle: Posthalle, Lagarde Kaserne

Montag bis Samstag 14:00 – 18:00 Uhr

ACHTUNG: Zurzeit wird keine Kleidung mehr angenommen!

Wohnraum: Bettenbörse

Wenn mit Wohnraum geholfen werden kann, steht auf der Seite www.bamberghilftukraine.de ein Formular der „Bettenbörse“ zur Verfügung.

Für weitere Hilfe gibt es eine Freiwilligenkoordination:

Der Link findet sich ebenfalls auf der der Seite www.bamberghilftukraine.de.

Fragen zu Hilfemöglichkeiten?

Bürgertelefon der Stadt Bamberg

Tel. 87-2626

Mo.-Do. 10-12 Uhr und 13-15 Uhr, Fr. 10-12 Uhr, Sa. 10-12 Uhr