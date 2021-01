Bamberg vor 35 Minuten

Corona

Hoffnung für Bambergs Brauereien: Landrat Johann Kalb kämpft um Hilfen

Viele Brauereien gingen in der Pandemie leer aus, ihnen standen keine finanziellen Hilfen zu. Nun ist die Lage in der Bamberger Bierregion ernst. Landrat Johann Kalb setzte ein Schreiben an den Bundeswirtschaftsminister auf. Jetzt dürfen die Brauereien hoffen.