Hobbädihö! Fränkische Kinderlieder von "Boxgalopp" auf der Corona-Bühne

"Es dürfen ja nicht alle gleichzeitig ins Schwimmbad gehen, wenn die jetzt wieder offen haben. Insofern ist es gut, wenn es auch noch was für daheim gibt" - so präsentiert David Saam von Boxgalopp das neue Video mit Kinderliedern der fränkischen Volksmusik-Band. Zu sehen und hören gibt es 20 Minuten Unterhaltung mit fränkischer Volxmusik für Klein und Groß.

Wer die Künstler in der schwierigen Zeit unterstützen will, kauft hier die CD und/oder hier das "Liederhefdla". Weitere Infos zur Band gibt es hier auf deren Homepage.

