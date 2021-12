Im oberfränkischen Hirschaid (Landkreis Bamberg) hat es am Mittwoch (22. Dezember 2021) einen Feuerwehreinsatz an einer Schule gegeben. In einer lokalen Facebook-Gruppe wird von einem "Großalarm über die Sirene in Hirschaid" berichtet.

"Hoffentlich nix Schlimmes", schreibt ein Nutzer. inFranken.de hat sich bei der Polizei nach der Ursache des Einsatzes erkundigt.

Grund- und Mittelschule Hirschaid: Brennender Adventskranz sorgt für Feuerwehreinsatz

Laut ersten Informationen war in der Grund- und Mittelschule Hirschaid am Mittwochvormittag ein Adventskranz in Brand geraten. Die Hirschaider Feuerwehr rückte daraufhin zu dem Schulgebäude aus. Am Einsatzort gab es für die Feuerwehrkräfte indes nicht mehr viel zu tun. Das Feuer war anscheinend noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht worden.

"Es waren keine größeren Maßnahmen mehr notwendig", erklärt ein Sprecher der Polizeiinspektion Bamberg-Land inFranken.de. Bislang gebe es keine Hinweise auf Verletzte oder einen größeren Sachschaden. "Für die Schüler bestand keine Gefahr."

Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © News5/Oßwald (Symbolbild)