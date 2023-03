Am Dienstagabend (21. März 2023), gegen 22.15 Uhr, habe ein 23-Jähriger in Hirschaid die Kontrolle über sein Auto verloren, das daraufhin auf der Luitpoldbrücke "gegen das Brückengeländer geschleudert" sei. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Land.

Zuvor habe das Fahrzeug die Absperrkette, die Fahrbahn und Gehweg trennen, durchbrochen.

"Ins Schleudern geraten": Auto prallt gegen Brückengeländer in Hirschaid - 23-Jähriger verletzt sich leicht

Der junge Mann habe die Straße von Sassanfahrt kommend befahren und am Brückenbeginn wohl zu stark beschleunigt, so die Polizei. Auf der regennassen Fahrbahn sei das Heck des Fahrzeugs ausgebrochen, der Fahrer habe versucht gegenzulenken und sei "ins Schleudern geraten". Zum Unfallzeitpunkt seien glücklicherweise keine anderen Verkehrsteilnehmer in unmittelbarer Nähe gewesen, eine Gefährdung von Fußgängern oder Fahrzeugen habe es somit nicht gegeben, heißt es.

Der Pkw sei vom Brückengeländer zurück auf die Fahrbahn geprallt und dort zum Stehen gekommen. Der Fahrer sei leicht verletzt worden. Laut Polizei Bamberg-Land entstand ein Gesamtschaden von etwa 60.000 Euro.

