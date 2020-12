Kommentar von Michael Memmel:

Deinleins Argumente gegen die Anwesenheit unserer Mitarbeiterin Adelheid Waschka bei der jüngsten Reckendorfer Bürgerversammlung wirken konstruiert: Nur für Bürger der Gemeinde? Halböffentlich und damit nichts für die Zeitung? Es ist sehr fraglich, ob die Gemeindeordnung eine solche Interpretation hergibt. Zahllose Berichte über solche Veranstaltungen in verschiedensten Zeitungen sprechen eine andere Sprache. Und so drängt sich ein Verdacht auf: Hier soll gezielt eine unbequeme Journalistin ausgeschlossen werden. Doch so geht es nicht: Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, über das sich auch kein Bürgermeister hinwegsetzen und Berichterstatter aus- oder abwählen darf. Das können nur Bürger - mit dem Gemeindechef.

