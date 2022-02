Am Sonntagnachmittag (06. Februar 2022) hat ein bislang Unbekannter gegen 17.50 Uhr ein Wohnanwesen in der Hubertusstraße in Bamberg mit Eiern beworfen. Am Mittwoch (09. Februar 2022) wurden gegen 19.00 Uhr aus den Eiern Steine - eine Haustüre nahm dadurch einen Schaden von rund etwa 300 Euro.

Der Tatverdacht, so die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, richtet sich gegen eine Gruppe von Jugendlichen, die nach der Tat weggerannt sein sollen. Täterhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.