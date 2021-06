Hallstadter wird dreist beklaut - und ist danach äußerst dankbar: Am Samstagmorgen (6. Juni 2021) war Thomas Niedermaiers Mountainbike spurlos verschwunden. Warum er der Geschichte trotzdem auch etwas Positives abgewinnen kann, erklärte er inFranken.de.

In der Nacht von Freitag auf Samstag übernachtete Niedermaier bei Bekannten. Sein Fahrrad stellte er dort in einem Gemeinschaftsgarten nahe dem Wertstoffhof am Seebachmarter in Hallstadt (Landkreis Bamberg) ab. Obwohl der Garten von der Straße nicht ersichtlich sei, war das Rad am nächsten Morgen verschwunden. Das bemerkte Niedermaier als er sich am Samstag (6. Juni 2021) gegen 8.30 Uhr auf den Heimweg machen wollte. Eine Anwohnerin erklärte ihm daraufhin, dass das Mountainbike wenige Stunden zuvor noch da gewesen sei. "Es muss in der Früh abhandengekommen sein", so Niedermaier.

Nach Fahrrad-Diebstahl: Hallstadter freut sich über gesellschaftlichen Zusammenhalt

Noch am selben Tag habe Niedermaier bei der Polizei eine Anzeige eingereicht. Gleichzeitig startete er einen Facebook-Aufruf, in dem er das gestohlene Rad beschrieb und um Hinweise bat. Von der Resonanz des Aufrufs ist der Hallstadter begeistert: "Da war echt eine super Beteiligung da. Wow!" So viele Menschen hätten ihm geschrieben, sie würden für ihn die Augen aufhalten und drückten ihm die Daumen, dass er sein Fahrrad wiederbekommt. Ganze 171 Mal wurde der Aufruf geteilt.

Niedermaier hoffte natürlich, dass er sein rot-weißes Mountainbike bald zurückbekommen würde. Schließlich handle es sich um ein "sehr hochpreisiges" Modell eines sogenannten Enduro-Mountainbikes. Das sei die Vorstufe zum Downhill-Mountainbike. Trotz allem habe er sich parallel schon nach einem neuen Modell umgeschaut, denn er fahre demnächst in einen Fahrradurlaub. Dafür brauche er "ein gutes, kompatibles" Rad. Entsprechend erleichtert sei er gewesen, als ihn am Dienstag (8. Juni 2021) die Polizei kontaktierte: Sein hochwertiges Carbon-Fahrrad sei gefunden und abgegeben worden.

Das teilte der Hallstadter seinen Unterstützern auf Facebook natürlich sofort mit und gab Entwarnung. Außerdem bedankte er sich: "Ich möchte mich hiermit bei allen Beteiligten, die mich unterstützt oder den Beitrag geteilt haben mega bedanken", schreibt er. Auch unter diesem Post beeindrucke ihn das positive Feedback. Es sei außerdem schön, wie viele Menschen sich mit ihm nun freuen würden, dass sein Rad wieder aufgetaucht ist. Er finde es "einfach toll zu sehen, dass es in solchen Fällen immer noch Zusammenhalt in der Gesellschaft und Gerechtigkeit gibt." Dass er sein Fahrrad zurückbekommen hat, freue ihn vor allem persönlich, unabhängig vom finanziellen Verlust.

