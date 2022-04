Am Mittwochmorgen (27.04.2022) kam es zu einem aufsehenerregenden Unfall in Hallstadt im Landkreis Bamberg.

Ein 32-Jähriger ist mit seinem Auto erst durch einen Garten und anschließend gegen ein Schaufenster gefahren, wie die Polizei Bamberg Land auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt.

Hallstadt: Betrunkener fährt gegen Hauswand - hoher Schaden entsteht

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der Mann 1,86 Promille hatte. Der Autofahrer war zunächst von der Fahrbahn in Hallstadt abgekommen, durch einen Garten gefahren und schließlich gegen ein Schaufenster geprallt.

Am Auto entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro, am Garten und am Grundstück ein Schaden von rund 5.000 Euro. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Fotos von News5 zeigen außerdem mehrere Bierdosen, die im Fußraum des Autos verstreut lagen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.