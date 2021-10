Verlobung im Ertl-Einkaufszentrum: Im Hallstadter Shopping-Center kam es am Samstag (2. Oktober 2021) zu einem ganz besonderen Moment. "Das war wie im Film", erzählt Anja Hörnlein, die an diesem Tag einen Heiratsantrag bekommen hat. "Man sieht das ja überall, aber dass mir sowas mal passiert, das hätte ich nie gedacht."

Der Antrag kam wie aus dem Nichts: "Was ich wusste, war, dass wir mit meiner Freundin zum Essen verabredet waren. Wir wollten uns etwas eher treffen, damit wir noch ein bisschen bummeln können." Ihr Lebensgefährte Stefan Rein war ebenfalls dabei "und hatte noch ein Geburtstagsgeschenk für mich, dass er nach langer Anfertigung im Ertl abholen wollte".

"Dann ging plötzlich Musik an": Überraschender Heiratsantrag im Ertl-Zentrum

"Komischerweise sind wir aber an allen Läden vorbeigelaufen", erzählt Hörnlein weiter. "Wir sind immer weiter hoch gelaufen und plötzlich stand da diese wunderschön dekorierte Couch." Ihr Verlobter wollte dort noch ein Bild mit ihr machen, erzählt sie, weshalb er Hörnlein aufforderte, sich dorthin zu setzen, während er selbst nochmal losging.

"Und in dem Moment, als ich mich hingesetzt habe, ging laut Musik an. Ich habe schon einen Schrecken bekommen", sagt Hörnlein. "Plötzlich kam unsere ganze Familie, alle Freunde und Bekannte um die Ecke! Mir ist ein Riesen-Schauer über den ganzen Körper gelaufen und dann wusste ich natürlich schon, was passiert."

Ihr Partner, Stefan Rein, ging auf die Knie und machte Hörnlein einen Heiratsantrag. "Ich war total ergriffen, die Tränen sind gelaufen. Es war so unwirklich in dem Moment." Überwältigend und ergreifend beschreibt sie die Situation. "Ich habe wirklich sämtliche Gefühlslagen durchlebt", schildert Hörnlein aufgeregt. "Dass er sowas über Monate plant und auf die Beine stellt", schwärmt sie. Und: "Natürlich habe ich dann 'Ja' gesagt!" An die Geschichte werde sie sich noch lange erinnern, "und das wird noch viele Jahre eine tolle Geschichte bleiben". Auch die Mitarbeitenden des Shopping-Centers haben kräftig mitgeholfen, schreibt das Zentrum in Hallstadt bei Facebook - und freuen sich für die Beiden.

