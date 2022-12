Weihnachtsmarkt Hallstadt findet am Sonntag (12. Dezember 2022) statt

An rund 40 Ständen: Dekoartikel, Speisen, Getränke und mehr

Dekoartikel, Speisen, Getränke und mehr Breites Programm über den ganzen Tag

Am Sonntag, dem 12. Dezember 2022, hat der Hallstadter Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz und in der Fischergasse geöffnet. Er beginnt um 12 und endet um 20 Uhr. An circa 40 Ständen verkaufen dort lokale und regionale Händler zahlreiche, unterschiedliche Waren.

Hallstadter Weihnachtsmarkt mit breitem Programm - das ist geboten

Zu Beginn eröffnet die Maurer- und Handwerkerzunft ihre Zunftstube in der Fischergasse, anschließend gibt es ein Grußwort des Bürgermeisters. Das Highlight des Programms - vor allem für die kleinen Gäste - ist der Besuch vom Weihnachtsmann. Dieser wird nach der Dämmerung Geschenke an die Kinder verteilen.

Außerdem haben die Ateliers der beiden Künstlerinnen Waltraud Scheidel und Irmgard Kramer geöffnet. Die Besucher können dort vorbeikommen und sich anhören, wie die beiden über ihre Werke sprechen. Zusätzlich haben die Besucher der Ateliers die Chance für je einen Jahresgutschein der Artothek. Dort können Kunstwerke ausgeliehen werden.

In der Stadtbücherei gibt es ebenfalls Gutscheine der Artothek zu gewinnen. Die Bücherei wird von 15 bis 17 Uhr geöffnet sein. Dort werden auch das weihnachtliche Erzähltheater und eine Bastelaktion für Kinder stattfinden. Unter den zahlreichen Ständen finden sich Vereine, Gruppen, aber auch private Händler und Händlerinnen. Dort werden einerseits Speisen und Getränke verkauft, unter anderem Glühwein, Punsch, Leberkäsebrötchen und mehr. Zudem gibt es weihnachtliche Dekoartikel, Selbstgenähtes und Lebensmittel zu erwerben.

