Emma (5) aus Gerach hat seltenes Rett-Syndrom

Epilepsie, Parkinson, Sprechen verlernt - daran leidet das Mädchen

- daran leidet das Mädchen Familie brauchte behindertengerechtes Auto - Bürgermeister und Deutsche Bahn werden aktiv

Im Februar 2023 berichtete inFranken.de über die fünfjährige Emma aus Gerach, die an dem seltenen Rett-Syndrom leidet. Ihre Fähigkeiten entwickelten sich mit der Zeit rückwärts, bis sie körperlich immer mehr zum Säugling wurde. Kurz vor der Diagnose beendete die Familie die Planung ihres Hauses, wo nun aufwendige Umbauten anstehen. Dringlicher aber war ein größeres Auto, das behindertengerecht umgebaut werden kann, für knapp 60.000 Euro. Familie Baumgartl bat die Öffentlichkeit daraufhin um Spenden. Die gofundme-Spendenkampagne stockt seit zwei Monaten bei 22.615 Euro. Trotzdem zeigt sich Mutter Julia im Gespräch mit inFranken.de glücklich.

Bürgermeister, Feuerwehr, Arbeitgeber - Anteilnahme an Emmas Schicksal aus Gerach groß

Im alten Auto habe Emmas Reha-Buggy soviel Platz weggenommen, dass weder der Kinderwagen ihres Bruders noch viel Gepäck hineingepasst habe, hieß es im Februar. Für einen Umbau habe es sich nicht geeignet. "Viel Spaß machen mir Ausflüge mit meiner Familie und meinem kleinen Bruder. Weit können wir aber nicht weg und auch in den Urlaub können wir nicht fahren, da unser Auto zu viel klein ist", ist im Text der Spendenkampagne aus Emmas Sicht zu lesen.

Ein halbes Jahr später sagt ihre Mutter glücklich: "Wir haben seit Juli ein Auto. Es kamen noch so viele Spenden." Und das über verschiedenste Kanäle: Privat, aber auch über die Arbeit ihres Mannes Torsten. Er ist Praxistrainer im Bordservice bei der DB Fernverkehr AG Nürnberg für Fahrzeugtechnik, Bahnbetrieb und Absatz. Die EVG-Geschäftsstelle Nürnberg und die Stiftungsfamilie BSW und EWH führten eine eigene Spendenaktion für die Familie durch und erreichten Torsten Baumgartl in diesem Sommer einen Spendenscheck in Höhe von 9680 Euro.

"Der Bürgermeister hat dann noch ein Spendenkonto der Feuerwehr eingerichtet. Es kam noch ein riesiger Batzen", so Baumgartl. Ein von Bürgermeister Sascha Günther (CSU) geplantes Spendenessen erregte sogar die Aufmerksamkeit einer Band aus dem Landkreis Bamberg, die daraufhin ein gemeinnütziges Konzert spielte. "Das Ziel ist nicht erreicht, wir konnten uns aber ein Auto leisten. Etwa 13.000 Euro waren noch offen", resümiert Baumgartl.

"Zwei Nächte vorher nicht geschlafen" - Familie kann größere Reise machen

Vorerst brauche das Fahrzeug noch eine Rampe, um Emmas Buggy hineinschieben zu können. "Das andere ergibt sich, wenn sie schwerer ist." Emma leidet an Symptomen mehrerer Krankheiten, darunter Epilepsie und Parkinson.

"Es ist so eine Erleichterung, unglaublich", sagt Baumgartl. Viele Bekannte und Freunde freuten sich mit der Geracher Familie, wenn sie sie im neuen Auto fahren sehen. "Seit wir es haben, sind wir dauernd unterwegs." Auch ein Familienurlaub am Gardasee sei möglich gewesen.

"Emma hat sich sehr drauf gefreut und zwei Nächte vorher nicht geschlafen." Im Kopf sei sie wie ein normales Kind, könne nur eben nicht sprechen. Emma gehe momentan noch in den SVE-Kindergarten, "dann kommt sie irgendwann in die Schule", erklärt Julia Baumgartl. Weitere Nachrichten aus Bamberg findest du in unserem Lokalressort.