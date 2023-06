Strullendorf: Neues "Eis Eck" lockt mit vielfältigem Angebot - Inhaber ist kein Unbekannter

Strullendorf: Neues "Eis Eck" eröffnet in Lindenallee

Inhaber über Entstehungsgeschichte: "Wie die Jungfrau zum Kinde"

Variantenreiches Eis aus Eigenproduktion - Klassisch, laktosefrei, vegan

In der Strullendorfer Lindenallee hat Mitte Mai mit dem "Eis Eck" eine neue Eisdiele eröffnet. Gegenüber inFranken.de erklärt der Betreiber, der eine weitere Filiale in Pettstadt besitzt, was ihm an seiner Arbeit besonders gefällt.

Strullendorf: Neues "Eis Eck" eröffnet in Lindenallee

"Ich habe schon überall in der Gastro gearbeitet, egal ob auf dem Keller oder im Restaurant, aber nichts kommt an eine Eisdiele ran. Anders als zum Beispiel im Biergarten werden Vater und Kind hier beide glücklich, weil sie beide an ihrem Eis schlecken können", reflektiert Inhaber Fabian Hollet über die Vorteile seiner Arbeit. Deshalb sei er immer begeistert, wenn er mal Zeit für sein "Eis Eck" finde. Jeden Tag ist das in Hollets Fall allerdings nicht möglich, schließlich kennen ihn die meisten Menschen nicht als Eisverkäufer, sondern als gutgelaunten Moderator für Radio Bamberg.

Im Jahr 2021 hatte der Mittdreißiger, der vor kurzem auch bei "Das perfekte Dinner" zu sehen war, sein erstes "Eis Eck" in Pettstadt eröffnet. Zu der Eisdiele kam Hollet nach seiner Aussage "wie die Jungfrau zum Kinde". Nachdem er seinen eigentlichen Plan, ein Wirtshaus zu eröffnen, nicht in die Tat umsetzen konnte, suchte er nach einer anderen Idee: "Bei der Brotzeit mit meiner Mutter hat sie vorgeschlagen, dass ich ja auch eine Eisdiele betreiben kann", erinnert sich Hollet. Die Vorstellung habe ihn sofort begeistert, und sodass er schon bald darauf aus einer Gartenhütte seiner Eltern heraus mit dem Eisverkauf begann.

Nach erfreulichen ersten Rückmeldungen seiner Kunden zog er wenig später in eine alte Metzgerei in Pettstadt um, das erste "Eis Eck" war geboren. Das Eis für seine Pettstadter Filiale bezog Hollet eigentlich stets aus einer Paderborner Manufaktur, passend zur Eröffnung des neuen "Eis Eck" in Strullendorf hat er nun jedoch auf Eigenproduktion umgestellt.

Variantenreiches Eis aus Eigenproduktion - klassisch, laktosefrei, vegan

Das dafür nötige Fachwissen, erzählt Hollet, habe er sich dieses Jahr an einer Eisfachschule in Brandenburg geholt. Seitdem könne er sämtliche Sorten aus dem Angebot des "Eis Eck" selber herstellen. Mittlerweile sei er deshalb jedoch fast nur noch in der Küche der Pettstadter Eisdiele zugange, beim Verkauf springe er lediglich in Notsituationen ein. Hollet und sein Team aus Minijobbern, welches ihn an beiden Standorten unterstützt, bieten ihren Kunden eine vielfältige Auswahl.

Neben klassischem Eis mit Milch und Sahne sowie Fruchteis gibt es beim "Eis Eck" auch laktose- und glutenfreie, vegane Sorbets, je nach Geschmack natürlich mit einer passenden Soße. Der Betreiber selbst sieht sein "Eis Eck" in Strullendorf als "To-Go"-Betrieb, wer sein Eis vor der Theke genießen will, könne dies aber natürlich gern tun. Wie Hollet zudem anmerkt, sei seine Eisdiele grundsätzlich "plastikfrei", stattdessen verwende er Pappe und Bioplastik.

Leckeres Eis gibt es im Landkreis nicht nur in Strullendorf, sondern dank des Foodtrucks "Ice Rolls" überall in der Umgebung. In Bamberg eröffnet bald eine neue Bar, welche ihre Gäste mit einem besonderen Konzept überzeugen möchte.