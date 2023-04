Keller-Saison 2023 in Bamberg: Wenn der Frühling naht, ist auf den Bierkellern in Franken wieder einiges los. Auch in der Bierstadt Bamberg öffnen die Keller wie jedes Jahr ihre Tore für durstige und hungrige Gäste.

Bis auf einen Bamberger Biergarten empfangen alle Keller bereits Besucher auf den alten Bierlagerkellern. Dafür soll der Wilde-Rose-Keller am Freitag (21. April 2023) mit einer großen Saisonstart-Feier wiedereröffnet werden.

Bamberger Einhornskeller: "Ältester Bierkeller Bambergs"

Auf dem Einhornskeller in Bamberg waren bereits am Osterwochenende die ersten Gäste im Biergarten gesessen. "Allerdings war das noch sehr verhalten", erklärt Inhaber Alexander Schimkus. "Aber ich denke, wenn am Wochenende das Wetter passt, testen wir das auf jeden Fall mal aus und dann geht es auch bei uns los."

Öffnungszeiten:

Montags bis samstags von 17 bis 22 Uhr

Sonntags von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr

Mittwochs ist Ruhetag

Den Einhornskeller gibt es bereits seit 1489. Das traditionsreiche Gasthaus mit Bierkeller am Jakobsberg 8 in Bamberg ist damit nach eigenen Angaben der "älteste Bierkeller Bambergs". Die Gäste erwarten dort klassische fränkische Spezialitäten sowie wechselnde Tagesgerichte. Auch vegetarische Speisen bietet der Keller an.

Fässla-Keller in Bamberg mit "kleinem Biermuseum" und Spielplatz

Der Bamberger Fässla-Keller hat jeweils von April bis Oktober seinen Gartenbetrieb geöffnet. Dort sitzt man - "wie das ungeschriebene Gesetz verlangt" - unter alten Kastanienbäumen und kann dort Brotzeit oder gegrillte Makrele zu sich nehmen. Darüber hinaus gibt es "traditionelle fränkische Küche" mit allerlei Bräten.

Öffnungszeiten:

Täglich von 11 bis 23 Uhr

Der große Biergarten in der Moosstraße 32 bietet 500 Plätze an. Auf dem Fässla-Keller steht außerdem eine überdachte Halle, in der man auch bei schlechterem Wetter ein Fässla-Bier trinken kann. Auch ein Spielplatz mit Spiel- und Rutschturm ist vorhanden. Das Gelände bietet zudem ein "kleines Biermuseum": Herbert Krapp, Wirt, Brauer und "leidenschaftlicher Sammler alter Brauerei Gerätschaften und historischer Reklame" hat dort einige Gegenstände ausgestellt.

Biergarten Greifenklau verspricht guten Blick auf die Bamberger Altenburg

Hinter der Gaststätte Greifenklau versteckt sich ein großer Biergarten mit 500 Sitzplätzen, der laut eigener Aussage zu "den ältesten Bamberger Bierkellern" zählt. Auch dort werden derzeit schon Gäste empfangen. In diesen ehemaligen Bierlagerkellern konnte man früher mit Eis aus umliegenden Weihern und mithilfe schattenspendender Kastanienbäume den ganzen Sommer das fertige Bier kühlen.

Öffnungszeiten:

Dienstags bis freitags von 15 bis 22.30 Uhr (Warme Küche bis 20.30 Uhr)

Samstags von 11 bis 22.30 Uhr (Warme Küche von 11.30 bis 20.30 Uhr)

Sonntags und montags ist Ruhetag

Vom Biergarten aus hat man einen guten Blick "ins Grüne, hinauf zur Altenburg". Die Gaststätte Greifenklau am Laurenziplatz 20 bietet überdies reichlich überdachte Ausweichmöglichkeiten an, sodass man sich auch von schlechtem Wetter den Biergarten-Besuch nicht verderben lassen muss. Zu essen gibt es "bodenständige fränkische Küche".

"Wohl schönste Aussicht": Spezial-Keller bietet Aussicht auf das Weltkulturerbe Bamberg

Der Spezial-Keller bietet neben einer Gaststube "mit Kachelofen" einen großen Biergarten auf dem Stephansberg. Der Keller befindet sich direkt neben der Sternwarte und wirbt "mit der wohl schönsten Aussicht auf das Weltkulturerbe, den Kaiserdom und das Kloster Michaelsberg.

Öffnungszeiten:

Dienstags bis freitags von 15 bis 22.30 Uhr (Küche bis 20.30 Uhr)

Samstags von 14 bis 22.30 Uhr (Küche bis 20.30 Uhr)

Sonntags und feiertags von 10.30 bis 15 Uhr (Küche von 11 bis 14 Uhr)

Montags ist Ruhetag

Auch auf dem Spezial-Keller gibt es "typisch fränkische Küche" sowie das Spezial-Rauchbier, das man unter alten Platanen verköstigt. Der Biergarten in der Sternwartstraße 8 hat auch bereits geöffnet. Anders sieht es jedoch mit einem weiteren Bamberger Keller aus, dessen große Saison-Eröffnung noch bevor steht.

Saison-Start für Wilde-Rose-Keller: Große Eröffnungsfeier am Freitag

Der Wilde-Rose-Keller startet am Freitag (21. April 2023) in die neue Bierkeller-Saison. "Am Wochenende meldet sich endlich der Frühling zurück", erklären die Betreiber vorab. Ab 16 Uhr hat der Bierkeller geöffnet, ab 18 Uhr "sorgt die Bamberger Kapelle 'Blech 7' für Musik". Rund 1500 Plätze bietet der Biergarten, der nach eigenen Angaben schon "seit mehr als einem Jahrhundert" als "beliebter Sommertreff in Bamberg" dient.

Öffnungszeiten:

Montags bis freitags von 16 bis 22.30 Uhr

Samstags von 15 bis 22.30 Uhr

Sonntags von 11 bis 16 Uhr (Mittagstisch von 11.30 bis 14.30 Uhr)

Öffnungszeiten sind abhängig vom Wetter: "Freitag, Samstag und Sonntag haben wir aber garantiert geöffnet"

Mit diesem Wochenende (21. bis 23. April 2023) wird dort die alljährliche Biergarten-Saison eingeleitet. Der Keller am Oberen Stephansberg 49 bietet für seine Gäste die "Wilde-Rose-Klassiker" aus der warmen und kalten Küche sowie extra zur Eröffnung "Spezialitäten vom Grill". Somit sind die fünf Biergärten in Bamberg bereits geöffnet oder zumindest kurz davor: "Kellerzeit, die schönste Zeit", wie der Wilde-Rose-Keller sich freut.

Ebenfalls interessant: In Bamberg haben unterdessen die Arbeiten an der Unteren Brücke begonnen. Diese erhält ein neues Geländer. Die Stadt informiert über die Hintergründe.