Frensdorf vor 50 Minuten

Neueröffnung

Neue Trödelhalle im Kreis Bamberg eröffnet: Das erwartet die Kunden auf 400 Quadratmetern

In Frensdorf hat am Freitag (4. März 2022) die Trödelhalle Reundorf ihre Neueröffnung gefeiert. Sie befand sich vorher in Hirschaid. Sammler und Trödelfans erwartet in der neuen, 400 Quadratmeter großen Halle so mancher Schatz.