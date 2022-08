Hallstadt: Feuerwehr wird zu Dachstuhlbrand gerufen

Die Feuerwehr Hallstadt wurde am Mittwochabend (24. August 2022) gegen 17.35 Uhr zusammen mit der Feuerwehr Dörfleins zu einem Dachstuhlbrand in die Blumenstraße in Hallstadt gerufen. Aufmerksame Nachbarn meldeten eine Rauchentwicklung, erklärt Stephan Groh, Kommandant der Feuerwehr Hallstadt, inFranken.de. Bei dem Dach des Familienhauses seien wenige Stunden zuvor Bauarbeiten durchgeführt worden. Jedoch habe die Dachdeckerfirma die Baustelle bereits verlassen.

Feuerwehr Hallstadt kann Dachstuhlbrand verhindern - Brandursache unklar

"Als wir bei der Einsatzstelle eintrafen, konnte das Meldebild nicht bestätigt werden", erläutert Kommandant Stephan Groh. Glücklicherweise sei es zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu einem vollständigen Dachstuhlbrand gekommen, sondern dieser noch in der Entstehung gewesen. "Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es bei den Bauarbeiten auf dem Dach zu einem kleineren Brand eines Holzbalkens und der Dämmung gekommen war."

"Über das Gerüst verschaffte sich ein Trupp unter Atemschutz Zugang und konnte den Brand mit einem C-Rohr schnell ablöschen. Mittels Kettensäge wurde die Brandstelle großzügig geöffnet und die Glutnester abgelöscht. Parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um einen eventuellen Löschangriff über das Wenderohr vorzunehmen", erläutert die Feuerwehr Hallstadt auf Facebook.

"Verletzt wurde niemand. Der Einsatz hat etwa 45 Minuten gedauert", so Groh. Auch der Sachschaden sei "wirklich sehr gering". Die Brandursache sei unklar. "Die Baufirma war vor Ort und konnte sich den Brand selbst nicht erklären", erläutert der Kommandant.

Es habe kein technischer Defekt vorgelegen. Abschließend sei die Polizei vor Ort gewesen, habe jedoch nach ihren Untersuchungen keine weiteren Ermittlungen angesetzt.

