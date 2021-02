Erneuter Elektro-Brand im Kreis Bamberg: Roller fängt beim Laden Feuer

Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land am Mittwochmorgen (24. Februar 2021) berichtet, hat es einen erneuten Elektro-Brand im Kreis Bamberg gegeben. Nachdem vor gut zwei Wochen ein Elektroauto in der Stadt Bamberg Feuer gefangen und komplett ausgebrannt ist, ist nun ein Elektro-Roller in Brand geraten.

Die Feuerwehr wurde demnach nach Strullendorf in die Ottostraße alarmiert.

Elektro-Roller gerät in Brand: Technischer Defekt schuld

Beim Laden des Akkus geriet der Roller aufgrund eines technischen Defekts in Brand, heißt es.