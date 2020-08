Entsorgt am Straßenrand: Schrottautos sorgen in Bamberg für Ärger

Die Nummernschilder abgeschraubt, die Radios herausmontiert, die Fahrer verschwunden: So rosten derzeit zwei Autos an der Forchheimer Straße in Bamberg vor sich hin. Die Polizei hat die Fahrzeuge mit den typischen roten Aufklebern versehen, die Halter beziehungsweise Eigentümer auffordern, die Schrottwagen "unverzüglich zu entfernen". Damit ist ein Verfahren gestartet, an dessen Anfang ein Verantwortlicher ausfindig gemacht werden muss - und an dessen Ende nicht selten der Steuerzahler für die Entsorgung aufkommt.