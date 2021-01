Bamberg vor 25 Minuten

Ermittlungen

Einbrecher rasen mit Auto in Juwelier: Kopie eines Falls von vor zwei Jahren

Ermittlungen Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren waren schon einmal mehrere Täter brachial mit einem gestohlenen Auto in ein Juweliergeschäft am Grünen Markt in Bamberg gerast und entkommen - dasselbe ist nun am frühen Freitagmorgen erneut passiert.