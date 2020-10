Ein Paar aus dem Landkreis Bamberg entsorgte das eigene tote Kind im Müll

Das ffentliche Interesse am "Tobias-Prozess" ist beispiellos: An jedem Verhandlungstag im Mai 1994 stehen die Menschen bereits um 5 Uhr vor dem Landgericht, um diesen Eltern einmal in die Augen blicken zu knnen: Die damals 22-jhrige Sandra V. und ihr 25-jhriger Mann Peter (Namen gendert) hatten den Tod ihres eigenen Sohnes verschuldet, seine Leiche im Mll entsorgt und dann der ffentlichkeit wochenlang eine Entfhrungsgeschichte vorgespielt. Um 7 Uhr sind meist alle 47 Platzkarten vergeben, daneben drfen nur 22 Pressevertreter in den Gerichtssaal, fr den Frnkischen Tag berichtet neben Gertrud Glssner-Mschk auch Jutta Behr-Groh. "Das hat damals bundesweit Schlagzeilen gemacht und war neben dem Chefarzt-Prozess wohl das spektakulrste Verfahren, dass ich in Bamberg erlebt habe", sagt die langjhrige Gerichtsreporterin.