Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat die Gewinner-Kinos des "Kinoprogrammpreises 2023" bekannt gegeben. Auch 13 Kinos aus ganz Franken zählen zu den Preisträgern. Der Programmpreis ist mit insgesamt 1,8 Millionen Euro dotiert. Die Filmtheater stünden für "den kulturell wertvollen Film abseits der großen Blockbustermaschinerie", sagte Roth über die ausgezeichneten Kinos bei der Preisverleihung am Mittwoch (30. August 2023) im mecklenburg-vorpommerischen Ludwigslust.

13 Kinos aus der Region für ihr Programm ausgezeichnet - das sind die Gewinner

Die Branche, allen voran der Arthouse-Film, brauche solche "Programmkinobetreiber, die sich mit Leidenschaft und Risikobereitschaft für das Kino als experimentelles Filmkunstlabor einsetzen", erklärte Kulturstaatsministerin Roth. Zu diesen Kinobetreibern, die nun für das allgemeine Jahresfilmprogramm, das Kinder- und Jugendfilmprogramm, das Kurzfilmprogramm sowie das Dokumentarfilmprogramm im Jahr 2022 ausgezeichnet wurden, zählen auch 13 fränkische Kinos. Die Bamberger Kinos Lichtspiel und Odeon erhielten gleich in allen Kategorien einen Preis - diese Kinos aus Franken haben es außerdem geschafft:

Aschaffenburg: Casino Filmtheater

Casino Filmtheater Bamberg: Odeon Kino & Café und Lichtspiel Kino & Café

Odeon Kino & Café und Lichtspiel Kino & Café Erlangen: Lamm-Lichtspiele

Lamm-Lichtspiele Erlenbach am Main: Kino Passage

Kino Passage Fürth: Babylon Kino am Stadtpark

Babylon Kino am Stadtpark Kitzingen: Roxy

Roxy Nürnberg: Casablanca Filmkunsttheater und Metropolis

Casablanca Filmkunsttheater und Metropolis Ochsenfurt: Casablanca

Casablanca Schweinfurt: KuK Filmtheater

KuK Filmtheater Würzburg: Central im Bürgerbräu

Central im Bürgerbräu Zeil am Main: Capitol-Theater

"Insgesamt wurden unsere beiden Lichtspielhäuser in allen Kategorien ausgezeichnet. Das Lichtspiel gehört wieder zu den Top 20 Kinos in ganz Deutschland", freut sich das Team der Bamberger Kinos Odeon und Lichtspiel über den Preis. Insgesamt erhalten beide Kinos ein Preisgeld von 25.000 Euro. Und auch im KuK Filmtheater in Schweinfurt freut man sich über die Auszeichnung für ein "besonders gutes Jahresfilmprogramm 2022" - hierfür gibt es 7500 Euro. Der Dank der Preisträger*innen gilt vor allem dem jeweiligen Publikum.

"Kinoprogrammpreis 2023": Spitzenpreis in Höhe von 20.000 Euro geht nach Frankfurt

Die Kinoprogrammpreise zählen, so die Bundesregierung, "zu den bedeutendsten jährlichen Auszeichnungen der Kinobranche". Seit 1970 fördere der Bund hiermit die "Verbreitung künstlerisch hochwertiger, deutscher Filme sowie die Entwicklung der Filmtheater als Kulturstätten, auch im ländlichen Raum." Sie fungieren als "Kulturort der Begegnung und als Impulsgeber für neue gesellschaftliche Debatten", so Roth.

Der Spitzenpreis von 20.000 Euro für die Kategorie des allgemeinen Filmprogramms ging in diesem Jahr an das Filmtheater Harmonie in Frankfurt am Main. In der Kategorie des besten Kinder- und Jugendfilmprogramms wurde der Lichtburg Filmpalast in Oberhausen ausgezeichnet, während das Studio Filmtheater am Dreiecksplatz in Kiel den Preis für das beste Kurzfilmprogramm erhielt. Das Movimento in Berlin wurde für das beste Dokumentarfilmprogramm geehrt. Alle drei Kinos erhielten ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Neben dem Kinoprogrammpreis wurden außerdem auch drei Verleihunternehmen für die "Verbreitung künstlerisch herausragender Filme" ausgezeichnet: die Alamode Filmdistribution, Mindjazz Pictures und der Majestic Filmverleih. Neben der Entwicklung und Produktion von Filmen nehme der Bund auch gezielt die Kino- und Verleihförderung in den Blick, "mit der wir dem anspruchsvollen deutschen Film zu größerer Sichtbarkeit verhelfen und die Vermarktung junger Nachwuchsfilme stärker fördern werden", konstatierte Roth.

