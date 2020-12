Was ist denn überhaupt ein Wasserstoffcluster? Klingt irgendwie innovativ, aber auch ziemlich vage. Wasserstoff ist an sich ja schon ein farbloses, flüchtiges Gas. Wenig greifbar auch der Begriff "Cluster". Hinter vorgehaltener Hand geben selbst mutmaßliche Empfänger der Millionen zu, gar nicht genau zu wissen, was sich der Freistaat darunter vorstellt. Klar ist nur: Die Chance ist da, für innovative Projekte rund um die Brennstoffzelle Rückenwind aus München zu bekommen. Diese Chance sollten lokale Entscheider als Verpflichtung verstehen, schnell Konkretes auf die Beine zu stellen. Gut, dass Bosch nun konkret wird. Bisher hat die Firma nur darüber geredet, auf die Brennstoffzelle zu setzen - der Start in die Serienproduktion ist wirklich ein Zeichen dafür, es ernst zu meinen. Apropos ernst: Wenn die Energieform Wasserstoff auch bei der Mobilität Erfolg haben soll, müssen es die höchsten Politikebenen im Bund und der EU auch ernst meinen. Alles auf die Elektromobilität zu setzen, wonach es derzeit aussieht, würde die Wasserstoff-Hoffnungen zerschlagen. Hoffnungen einer Wirtschaftsregion - man könnte auch sagen: Hoffnungen des fränkischen Wirtschaftsclusters.

