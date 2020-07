"Diäten sind Schmarrn"

Sind Gicht, Diabetes und Herzinfarkt hausgemacht? "In gut zwei Dritteln der Fälle ja", ist Armin Roßmeier sicher. Der fränkische TV-Koch, der sich in seinen Fernsehshows durch regionale, praktische Küche einen Namen gemacht hat, sagt: "70 Prozent aller Krankheiten sind ernährungsbedingt." Wie man einen fitten, gesunden Körper und ein starkes Immunsystem bekommt, verrät der 70-Jährige im Interview.

Es ist der Traum schlechthin: Gesund und fit alt zu werden, ohne an Bluthochdruck, Diabetes, Gicht oder sogar an Demenz zu erkranken...

Der Traum kann Wirklichkeit werden. Wir müssten dazu unseren Körper nur mindestens ebenso gut kennen wie viele Männer ihr Auto. Unser Körper ist unsere wichtigste Maschine. Viele von uns kennen die Funktionsweisen aber nur ungefähr.

Dabei ist doch überall die Rede von bewussterem Leben!

Viele interpretieren das Wort falsch. Bewusster essen heißt nicht, Kalorien zu zählen, sondern Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte zu uns zu nehmen: also vitamin- und mineralstoffreiche Lebensmittel. In unserer modernen Wohlstandsgesellschaft ist Vitaminmangel aktuell ein großes Thema.

Wirklich? Wir haben doch eine Riesenauswahl an Nahrungsmitteln.

Eine befreundete Ärztin hat mir kürzlich erzählt, dass es einer jungen Schwangeren nicht nur gravierend an Vitaminen, sondern auch an Jod und Eisen fehlte. Andere junge Leute erkranken an Diabetes Typ 2, früher eine Alte-Leute-Krankheit. Schuld daran sind zu viele Weißmehlprodukte und zu viel Zucker, etwa in Cola.

Wir essen das Falsche?

Ja. Wir essen zu nährstoffarm und zu energiereich. Es wird mehr Energie aufgenommen als verbraucht und der Überschuss in Form von Fett gespeichert. Unsere Großeltern konnten sich nachmittags problemlos ein Stück Kuchen gönnen - Zucker lässt sich von allen Kohlenhydraten am leichtesten verbrennen - , weil sie körperlich gearbeitet haben. Mein Opa hat zum Beispiel an der Rheinbrücke in Köln mitgebaut und ist 30 Kilometer mit dem Rad dorthin gefahren und nach der Arbeit zurück. Der hat Unmengen an Kalorien verbraucht.

Heute gibt es dagegen viele "Sitz-Jobs".

Genau. Deshalb fahre ich so gut wie nie Lift, ich nehme überall immer die Treppen. Es tut mir gut, wenn ich mich bewege. Die allermeisten Menschen bewegen sich zu wenig. Wer trotzdem schlank sein will, isst halt weniger. Das ist grundsätzlich richtig. Aber es kommt eben entscheidend auf die Nährstoffdichte im Essen an, wenn man gesund bleiben will.

Mit anderen Worten: Wir sollen der Lebensmittelindustrie nicht in die Falle tappen, die überall Zucker und billiges Weißmehl reinmischt.

Ja - und nicht nur das. Von der Schwammsemmel von McDonald's bis hin zum Brezel-, Pizza- und Leberkäs-Snack sind wir ständig allerhand Versuchungen ausgesetzt: Wenn's pressiert kauft man sich schnell irgendwo was - und weiter geht's. Dabei ist in all diesen Nahrungsmitteln meist das minderwertigste Mehl verarbeitet, das es gibt: 405er Auszugsmehl, in dem keinerlei Vitamine oder Mineralstoffe mehr drin sind. Auf Dauer macht das dick und krank. Um gesund zu bleiben, müssen wir deutlich weniger solcher Kohlenhydrate zu uns nehmen, das ist das A und O.

Ist das ein Plädoyer für Low Carb oder gar die ketogene Diät?

Nein. Es gibt alle möglichen Diäten und viele von ihnen haben durchaus einen sinnvollen Ansatz und man kann mit ihnen auch erst einmal gut abnehmen. Mit meinen Studenten an der Uni nehme ich seit Jahren sämtliche Diäten durch, wir rufen zu jeder Diät die existierenden Infos aus aller Welt ab. Mein ganz persönlich Fazit ist: Wir brauchen keinerlei Diäten! Diäten sind immer einseitig - Mangelerscheinungen sind die Folge. Die Low-Carb-Methode etwa, also wenig Kohlenhydrate zu essen, erfordert viel Fachwissen über die Funktionen von Enzymen und Hormonen im Körper. Wer sich nur halbherzig damit beschäftigen will, sollte besser die Finger davon lassen, sonst tut er sich langfristig nichts Gutes.

Was ist mit anderen Methoden zur Gewichtsreduktion - der 16:8-Methode zum Beispiel, die dem Körper 16 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten gönnt?

Tatsächlich brauchen Organe wie die Bauchspeicheldrüse und überhaupt der ganze Verdauungstrakt mal Pause. Aber warum 16 Stunden? Das erschließt sich mir nicht.

Was ist aus Ihrer Sicht die beste Methode zum Abnehmen?

Das ist die altbewährte Methode, mit der Reiner Calmund mittlerweile 35 Kilo abgenommen hat und weitere 20 Kilo abnehmen will: FdH! Langfristig gesehen, funktioniert das am allerbesten. Wichtig ist, die Sache mit Bedacht anzugehen, sonst verliert man die Motivation und hört wieder auf.

Wie hält man beim Abnehmen die Motivation über Wochen und Monate hoch?

Ich empfehle jedem, der wirklich abnehmen will: Schreib' mal eine Woche auf, was du isst. Beobachte dich selbst, notiere alles. In der zweiten Woche fängst du an, bewusster zu essen, und schreibst wieder alles auf. So siehst du genau die Entwicklung. Nur noch zwei statt drei Brötchen zum Frühstück - ein Erfolgserlebnis! Mit der Zeit nimmst du von allem weniger. Auf keinen Fall solltest du von heute auf morgen total weg von deinen Essgewohnheiten. Du musst dich erst an den neuen Geschmack und die neue Menge gewöhnen. Langsam tauscht du immer mehr schlechte gegen gute Lebensmittel ein: Du nimmst Vollkornbrot statt Weißbrot - je höher die Typenzahl des Mehls, desto hochwertiger ist es - und machst Pizzateig selbst statt zur Fertigpizza zu greifen...

Wann sehe ich den ersten Erfolg?

Nach vier Wochen siehst du genau: Jetzt esse ich schon deutlich weniger und dafür gesünder. Das Gewicht geht nach unten. So belohnst du dich ständig selbst. Und natürlich sieht man es auch, wenn man - wozu ich jedem Menschen jedes halbe Jahr rate - ein großes Blutbild machen lässt. Es gibt nichts Schöneres als wenn der Arzt sagt: Alles bestens, super Werte!

Gibt es eine Geheimwaffe gegen Heißhunger?

Ich nehme mir immer Studentenfutter mit. Das ist ein gesunder Snack - allemal besser als zum nächsten Brezelstand zu rennen.

Wie viele Kohlenhydrate sind täglich erlaubt beziehungsweise sinnvoll?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat früher geraten, dass 65 Prozent unserer Ernährung aus Kohlenhydraten bestehen sollte; davon ist man mittlerweile schon etwas entfernt. Jetzt liegt der empfohlene Wert nur noch zwischen 50 und 55 Prozent - und dazu gehören nicht nur die sogenannten komplexen Kohlenhydrate wie Brot, Nudeln, Reis und Kartoffeln, sondern auch Obst, dessen Fruchtzucker ebenfalls zu den Kohlenhydraten zählt.

Dann sind also auch Säfte tabu?

Nicht tabu, aber man sollte sie nicht den ganzen Tag über trinken - sonst hat der Verdauungsapparat ja keine Pause. Generell gilt: Wer abnehmen will, muss viel trinken! Am besten mineralstoffreiches Wasser. Auch Kaffee und Tee zählen zur anvisierten Menge von drei Litern. Tee aus Curcuma-Wurzeln oder Ingwer hilft beim Abnehmen optimal.

Gibt es Kohlenhydrate, die wertvoller sind als andere?

Die Kartoffel ist ernährungstechnisch wertvoller als Nudeln aus Weißmehl oder Hartweizengrieß. In ihr steckt viel Vitamin C, daher auch der Name "Zitrone des Nordens". Dieses Turbo-Vitamin C kann unser Körper nicht speichern, sondern muss es täglich neu aufnehmen.

Wie viel Fett dürfen wir essen?

Die Grammzahl ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass wir von tierischen auf pflanzliche Fette umsteigen, die deutlich gesünder sind. Für Speisen, die erhitzt werden, kann man hervorragend fränkisches Raps- oder Sonnenblumenkernöl verwenden - wir haben doch alles da! Ab und zu gönnen wir uns halt dazu noch ein gutes, kaltgepresstes Olivenöl für den Salat.

Wie kann ich denn gute von schlechten Produkten unterscheiden - bei all den Zusatzstoffen, bei denen man kaum durchblickt?

Man muss sich einfach die Mühe machen, beim Einkaufen ganz genau auf die Etiketten zu schauen. Es gibt heute kaum eine Streichwurst oder einen Leberkäs', in denen kein Trockenmilchpulver enthalten ist. Auch Wurstbrät wird durch Zucker und Trockenmilchpulver gestreckt - also ich will keine Laktose-Wurst essen! Das Gute ist, dass wir hierzulande eine Kennzeichnungspflicht haben. Als Kunde kann man nachschauen, was man da kauft und isst.

Wird gesunde Ernährung jetzt schwerer, wenn die Import-Preise aufgrund von Corona steigen?

Kartoffeln und alle möglichen Kohlarten, die tolle Vitamin-C-Spender sind, haben wir im eigenen Land: Sauerkraut, Rosenkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Kohlrabi... Das sind heimische, gesunde Grundnahrungsmittel, auf die wir uns wieder besinnen können. Back to the roots! Vielleicht war es ein Fehler, sich bei manchen Lebensmitteln aufs Ausland zu verlassen. Es wäre heute klimatisch ohne Probleme möglich, Pfirsiche, Tomaten und vieles mehr hier anzubauen. Wenn uns das nun deutlich wird, hatte Corona am Ende auch was Gutes.

Leben Sie selbst eigentlich völlig gesund?

Ich denke schon, ja, ich lebe ziemlich gesund. Morgens und abends gehe ich je eine Stunde mit dem Hund Gassi. Morgens nehme ich mir dazu eine Banane mit. Wenn ich heimkomme, gibt es einen vitaminreichen Smoothie, eine Mandarine oder Orange. Mehr Frühstück brauche ich meistens nicht.

Haben Sie denn dann nicht schon vormittags schrecklichen Kohldampf?

Nein. Unsere Essgewohnheiten haben sich ja sehr geändert. Früher hieß es: Esse morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann. Heute ist es genau umgekehrt. Da abends später und oft auch viel gegessen wird, brauche ich früh nicht schon wieder was - ich bin ja kein Diabetiker. Diabetiker müssen natürlich auf die regelmäßige Zufuhr ihrer Broteinheiten achten. Ich als Otto-Normal-Verbraucher nicht. Ich wiege seit 40 Jahren bei 1,80 Meter Größe 70 Kilo. Mein Gürtel ist immer im gleichen Loch. Und außer zu den Gesundheits-Checks sieht mich nie ein Arzt.

INFO: Armin Roßmeier

Der aus verschiedenen TV-Sendungen (ZDF-Fernsehgarten, "Volle Kanne - Service täglich") bekannte Armin Roßmeier stammt aus Staffelbach bei Bamberg, wo er auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Der heute 70-Jährige war einer der ersten diätetisch ausgebildeten Köche in Deutschland. Er ist Autor von 60 Kochbüchern. Der gelernte Küchenmeister und Konditor ist Prüfungsvorsitzender der Industrie- und Handelskammer in München für alle gastronomischen Berufe im Südosten Bayerns. Seit 2013 ist er Dozent für das Lehramt im Nahrungsmittelgewerbe an der TU München.