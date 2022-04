Der Deutscher Wetterdienst (DWD) warnt für Montag (4. April 2022) vor markantem Wetter. Gleich mehrere Regionen Oberfrankens sind von der amtlichen Warnung betroffen. Wie der Wetterdienst mitteilt, bestehe die Gefahr des Auftretens von Sturmböen. Diese entsprechen demnach der Warnstufe 2 von 4.

Der DWD weist infolge der zu erwartenden Sturmböen auf mögliche Gefahren hin. So können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. "Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände", betont der Deutsche Wetterdienst im Vorfeld.

Amtliche Warnung vor markantem Wetter: Sturmböen in mehreren Regionen Oberfrankens erwartet

Die amtliche Warnung vor markantem Wetter betrifft gleich mehrere oberfränkische Städte und Landkreise. Zeitraum ist nach derzeitigem Stand Montag (4. April 2022), 10 Uhr, bis Dienstag (5. April 2022), 0 Uhr.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen in folgenden Regionen:

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Nach den Schneefällen in der Nacht auf Samstag wird das Wetter in Franken in den kommenden Tagen indes recht wechselhaft. Vielerorts kann es zu Regen und stärkerem Wind kommen.