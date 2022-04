Wetterumschwung zum Wochenbeginn erwartet - Schneefälle lassen nach: Das Wetter in Bayern wird gegenwärtig abends und nachts noch von einem Tief über Norditalien bestimmt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Laut dem fränkischen Wetter-Experten Stefan Ochs ("Wetterochs") reichten die Schneehöhen in Franken am Samstagmorgen (2. April 2022) von zwei Zentimetern in Bamberg bis zwölf Zentimetern in Nürnberg-Krottenbach. Weiter im Westen waren es demnach in Rothenburg ob der Tauber sogar 22 Zentimeter.

Nach Schneefällen in weiten Teilen Deutschlands: Wetter bleibt trüb, regnerisch und ungemütlich

In der Nacht zum Samstag fiel in weiten Teilen Deutschlands Schnee. Solche Schneemengen sind nach Angaben des Meteorologen im April "recht selten" - wenn auch nicht außergewöhnlich. Späte Wintereinbrüche habe es immer wieder gegeben, etwa 1986 oder in den 1970er Jahren sagte er. Bemerkenswert sei allerdings, dass der Schnee aktuell bis ins Flachland gefallen sei.

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge lassen die Schneefälle über Deutschland zwar nach, es bleibt allerdings zunächst noch trüb, regnerisch und ungemütlich. Erst am Montag geht der Regen allmählich in Schauer über und es wird etwas freundlicher. "Nach dem kurzen winterlichen Intermezzo steuern wir zu Beginn der neuen Woche auf eine generelle Wetterumstellung hin", sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.

Für Franken gilt: "Unser Schneetief zieht nun über die Ukraine nach Nordosten ab und lenkt dabei noch einen Schwall nordrussischer Kaltluft zu uns", berichtet Stefan Ochs. Ihm zufolge klingen die leichten Schneefälle noch am Samstagnachmittag ab.

Wettervorhersage für Franken: Temperaturen gehen "deutlich ins Minus"

Laut "Wetterochs"-Prognose klart es in der Nacht zum Sonntag zwar nicht vollkommen auf, "aber die vorhandenen mittelhohen und hohen Wolken sind doch recht dünn". Aus diesem Grund gehen die Temperaturen deutlich ins Minus. In Regionen, in denen die Schneedecke noch dicker als fünf Zentimeter ist, könnten durchaus Werte unter 10 Grad minus erreicht werden, so Ochs.

Am Sonntag soll dann ein Zwischenhoch für niederschlagsfreies Wetter sorgen. "Allerdings dürften sich unter einer Inversion in 1900 Metern Höhe Schichtquellwolken ausbreiten, so dass die Sonne nur zeitweise scheint", hält der fränkische Wetter-Fachmann fest. Der schwache Wind dreht demnach am Abend von Nord auf Nordwest.

In der Nacht zum Montag klart es dann offenbar komplett auf. Wo sich die Schneedecke gehalten habe, sei indes noch einmal Frost unter 10 Grad minus möglich. Tagsüber scheint am Montag anfangs die Sonne. Ab Mittag setzt laut der "Wetterochs"-Vorhersage eine Wetterverschlechterung ein. Demzufolge frischt der Südwestwind in Böen stürmisch auf. Am Himmel wird es zunächst trüber, am späteren Nachmittag beginnt es schließlich auch zu regnen. Die Höchsttemperaturen betragen lediglich 6 Grad plus.

Für Dienstag bis Freitag viel Regen und Wind in Franken erwartet

Laut Ochs herrscht in Franken von Dienstag bis Freitag niederschlagsreiches und auch windiges Westwetter. Die Temperaturen steigen dabei auf rund 10 Grad. Bei den einen Wettermodellen gebe es am Freitag einen neuen Kälteeinbruch mit Schnee, bei den anderen Modellen bleibe es relativ mild.

(mit dpa)