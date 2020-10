Seit wann gibt es die Karpfenteichwirtschaft in Franken

Wer an Fisch in Franken denkt, hat sofort den Karpfen im Kopf. Martin Oberle, Leiter der Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft am Institut für Fischerei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft , erklärt, was den Karpfen so modern macht.