Gerade zu Weihnachten ist inmitten der Corona-Pandemie die Sehnsucht nach Trost und Zuversicht groß. Die katholischen und evangelischen Pfarreien in Bamberg haben dies erspürt und dem Rechnung getragen: Nahezu 150 verschiedene Gottesdienste unter der Maßgabe strenger Hygienevorschriften gab es an den Feiertagen, wobei der Heilige Abend besonders im Fokus stand. Die "Stille Nacht, heilige Nacht", die sonst so freudig laut besungen wird, war heuer anders. Anders als gewohnt, "irgendwie daneben, ver-rückt in verrückten Zeiten", wie Hans-Martin Lechner in der Christvesper der Stephansgemeinde unter freiem Himmel sagte.