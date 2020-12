Simon Koch ist Schmied. Vor über einem Jahr hat sich der junge Mann am Mühlberg in Strullendorf mit seiner Mühlenschmiede niedergelassen. Er hat seine Werkstatt in einem Nebengebäude der alten Strullendorfer Mühle eingerichtet, und wenn man ihn besucht, dann merkt man sehr schnell, wie er für seinen Beruf lebt. Ein Beruf, der eigentlich kaum mehr zu finden und für viele nichts mehr als ein Relikt aus einer vergangenen Zeit ist.

Nach einer einjährigen Ausbildung bei Schmied Ortwin Poltz in Hausen studierte Simon Koch Design und Kunstschmiedetechniken an der Universität von Wales in Hereford. Drei Jahre lang erlernte er dort traditionelle Schmiedetechniken, darüber hinaus den Bau der eigenen Werkzeuge, die verschiedensten Verbindungstechniken, den Umgang mit Werkzeugen und Material sowie den Entwurf und die Umsetzung von Projekten. Mit dem Abschluss "BA (Hons) Artist Blacksmithing" beendete er seine Ausbildung und kehrte zurück nach Franken. Er wagte den Sprung in die Selbstständigkeit.

Es gab viel zu erzählen

Dann kam Corona, und die Auswirkungen der Pandemie machen ihm natürlich auch zu schaffen. All das hat er einem Fernsehteam mit dem BR-Redakteur Matthias Luginger erzählt. Einen ganzen Tag war man vor Ort und hat Aufnahmen gemacht.

Das Format "Bayern erleben" des Bayerischen Rundfunks (BR) spürt Geschichten der Menschen vor Ort auf, die sich eigene Vorhaben und Ziele gesetzt haben oder auch alte Traditionen und Berufe weiter pflegen.

Mittendrin immer Matthias Luginger, der mitmacht, mitarbeitet und in Strullendorf selbstständig einen Stern für die BR-Aktion "Sternstunden" geschmiedet und bei einem Nikolaus mitgeholfen hat.

Simon Koch im TV:

Sendung Die Aufnahmen aus der Mühlenschmiede sind am Montag, 7. Dezember, um 21 Uhr im Bayerischen Fernsehen in der Sendung "Bayern erleben - Das Magazin" zu sehen. Der Beitrag ist dann noch eine Zeitlang in der Mediathek des BR zu finden.