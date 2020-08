Ein Bild, das bereits seit mehr als zwei Monaten vorherrscht und uns seither tagtäglich begleitet. Die sprichwörtlichen „Masken“, der Mund-Nasen-Schutz (MNS), um Mitmenschen vor einer potenziellen Coronavirus-Infektion zu schützen. Und trotzdem: Wirklich gewöhnt haben sich viele Menschen noch immer nicht an das neue Alltagsutensil. Oder wer könnte von sich behaupten den Satz „Ich habe meine Maske vergessen“ noch nie gehört zu haben?

Warum die neue Verordnung nicht nur das Infektionsrisiko minimiert, sondern auch immens wichtig ist, erklärt der Psychologie-Professor Claus-Christian-Carbon von der Universität Bamberg gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Er schildert von seinem Initial-Erlebnis zu Beginn der Pandemie, welches ihn auch hinsichtlich seiner weiteren Forschung beeinflusste.

Corona-Mundschutz: Ein wichtiger Alltagsgegenstand

Er erzählt, dass er von seinem Umfeld sofort als ängstlich klassifiziert wurde, weil er bereits vor der gesetzlichen Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen habe. Das habe ihn nachdenklich werden lassen. So entstand auch die Studie zur „Erkennung von Emotionen“ in welcher er sich mittels Testgruppen der Ausdrucksstärke von mit Mund-Nasen-Bedeckungen verdeckten Gesichtern widmete. Schon damals schlussfolgerte der Psychologe, dass es den Probanden deutlich schwerer fiel, den Gemütszustand einer Person mit Maske zu identifizieren. Seine Botschaft damals: Verstärkt die Körpersprache bemühen, um weiter effektiv kommunizieren zu können.

Denn dass die Sinnhaftigkeit der Maske, nach wie vor, gegeben sei, stehe für den Experten außer Frage. Er erklärt, dass selbst bei augenscheinlich genesenen Patienten dauerhafte Gesundheitsschäden auszumachen seien. Deswegen warnt er auch vor einer drohenden „Erosion“. Einem sukzessiven ausloten der Grenzen, wann und wo die Maske abgenommen werden könne. Dies wiederum sei ein schleichender Prozess, der gerade in der aktuellen Lage nicht unterschätzt werden dürfe. Schon Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mahnte am 06. August: „Die Bekämpfung des Coronavirus ist kein Sprint, es ist ein Langstreckenlauf.“

Unter der möglichen „Erosion“ befürchtet Carbon die schwindenden Vorbilder, die mit dem Tragen der Maske auch andere Menschen zum Aufsetzen ihres MNS animieren. Denn durch die aktuelle Problematik bekämen die Leute keine direkte Rückmeldung, dass mit dem Weglassen das tatsächliche Risiko einer gefährlichen Erkrankung einhergeht. „Dann beginnt man natürlich zu verhandeln. Man versucht ein bisschen mehr Freiheiten zu kriegen“, erklärt Carbon. Eine erste Tendenz wie Menschen die Bedeckungspflicht von Mund- und Nasenbereich aufnehmen liefert eine Studie zu psychologischen und psychovegetativen Beschwerden durch die Mund-Nasenschutz-Verordnungen. Demnach würden bereits mehr als 60 Prozent an „schweren Folgen“, ausgelöst durch die Mund-Nasen-Verordnungen, leiden. Eine Zahl, die Carbon für problematisch hält.

Mund-Nasen-Bedeckung: "Geht mit gutem Beispiel voran!"

Carbon erzählt, es sei ihm in seiner Studie gelungen, einen Effekt zu quantifizieren, „von dem an die Menschen das Maskentragen als sozial angemessen betrachten.“ Sprich: Wann halten Menschen es nicht mehr für seltsam, selbst mit Mund-Nasen-Bedeckung in der Öffentlichkeit zu sein. Das sei auch an anderen gesellschaftlichen Entwicklungen zu sehen, wie etwa den Skihelmen, welche nach anfänglicher Skepsis akzeptiert wurden. „Oder in den 70er-Jahren, die Sicherheitsgurte in den Autos. Oder das Rauchen“, führt Carbon weiter aus.

Denn bereits nach der bislang noch kurzen Zeit während der Corona-Krise sei ein Effekt in der Bevölkerung ersichtlich. Gegenüber der SZ erklärte er weiter: „Natürlich werden wir keine Masken mehr tragen, wenn die Krise vorbei ist. Aber unser Hygieneverhalten wird sich ändern. Das haben wir verinnerlicht. Das ist akzeptiert.“ Denn: Aus einer psychologischen Sicht sei es für den Großteil der Menschen wichtig, dass ihr Verhalten von anderen nicht als sonderbar oder merkwürdig wahrgenommen werde. Der Fachbegriff dafür sei „Oddballs“. Etwas freier übersetzt also so etwas wie ein Außenseiter. Dieser Wertemaßstab habe sich in Zeiten der Pandemie rasch gewandelt.

Besonders wichtig ist Claus Christian Carbon das Verständnis dafür, was eine Mund-Nasen-Bedeckung bewirken kann. „Es geht ja nicht um den eigenen Schutz. Ich habe ja selber keinen großen Schutz, aber ich schütze meine Mitmenschen. Und das ist das, was wir versuchen, immer wieder zu kommunizieren“, schildert er gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Menschen, die sich dieser Tatsache verweigern, beanspruchen seiner Ansicht nach die Freiheit für sich, die Gesundheit der Mitmenschen fahrlässig zu gefährden. „Das ist ein bisschen wie beim Passivrauchen. Natürlich können Sie noch selber rauchen. Aber es schädigt ja auch andere“, erklärt er.

"Ich würde einen Gangster-Rapper kontaktieren", so Carbon

Er gesteht aber auch: "Wir sehen den Virus nicht, wir können ihn nicht schmecken und hören und so weiter. Wir können ihn nicht wahrnehmen." Darum sei seiner Ansicht nach das einzige Szenario, bei dem sich auch vehemente Leugner des Virus mit der akuten Gefahr befassen, eines, bei dem so eine Person tatsächlich eine Krankheit live erlebt oder bei einer Person beobachten kann, welche seiner Ansicht nach authentisch berichten könnte.