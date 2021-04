Zu einem Sturz mit einem Pedelec kam es am Mittwochnachmittag (08.04.2021) in der Dr.-Albert-Zölch-Straße in Burgebrach im Landkreis Bamberg.

Eine 18-jährige Radlerin stürzte, wobei sie keinen Helm trug. Dies teilte die Polizeiinspektion Bamberg-Land mit. Sie zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden.

Symbolfoto: Asya Vee/ unsplash.com