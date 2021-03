Kronkorken-Sammlung für den guten Zweck: Seit Montag (1. März 2021) steht im Rewe-Markt in Breitengüßbach (Landkreis Bamberg) eine Sammelstelle für Kronkorken. Die gesammelten Kronkorken werden beim Schrotthändler abgegeben, der Erlös aus dem Verkauf der Kronkorken geht an die Deutsche Kinderkrebshilfe.

Bis vor Kurzem haben die Initiatoren der Aktion, Daniela und Michael Fradl, die Kronkorken von einer Brauerei und von Privatpersonen gesammelt. Jetzt gibt es mit der Sammelstelle im Rewe in Breitengüßbach die erste öffentliche Sammelstelle im Ort.

Kronkorken-Sammelstelle im Rewe soll erst der Anfang sein

In Zukunft sollen, wenn die Aktion so gut weiterläuft, noch weitere öffentliche Sammelstellen dazukommen. Hierüber informieren die Initiatoren auf ihrer Facebook-Seite. Die Sammelstelle in Breitengüßbach soll mehrere Jahre bestehen.

Mehr Nachrichten aus Bamberg: Die Inzidenzwerte von Stadt und Landkreis Bamberg ermöglichen es, dass der Betrieb von Kindertagesstätten, Grund- und Förderschulen zu Beginn der kommenden Woche fortgeführt werden kann. Außerdem soll in der kommenden Woche das dezentrale Impfen starten.