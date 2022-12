Breitengüßbach: Edeka-Markt schließt Anfang Januar - Unternehmen äußert sich

Breitengüßbach: Edeka-Markt verkündet Schließung Anfang Januar

"Bedanken uns für das Vertrauen": Aushang an der Tür von Supermarkt

von "Nicht mehr abbildbar": Edeka äußert sich zu Hintergründen

Der Edeka-Markt Birger in Breitengüßbach am Industriering 4 wird nur noch wenige Wochen geöffnet sein. Darauf weist ein Aushang an der Tür des Supermarkts die Kundschaft hin. Gegenüber inFranken.de äußert sich eine Sprecherin von Edeka zu den Hintergründen der Schließung.

Edeka Birger in Breitengüßbach macht zum 5. Januar dicht - Dank für "jahrelange Treue"

"Wir schließen! Verehrte Kunden, wir schließen zum 05.01.2023. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und die jahrelange Treue. Wir würden uns freuen, Sie in unseren Märkten in Zapfendorf oder Hallstatt begrüßen zu dürfen", heißt es auf dem Zettel am Eingang des Breitengüßbacher Edeka Birger.

Eine Sprecherin der Edeka Nordbayern bestätigt die Schließung gegenüber inFranken.de auf Anfrage. "Wir bestätigen die Schließung zum 05.01.2023 aus betriebswirtschaftlichen Gründen", heißt es. Der Markt sei "in dieser Größe für uns nicht mehr abbildbar".

Es werde "für die Kundinnen und Kunden sicherlich noch den einen oder anderen günstigen Abverkauf geben". Gerüchte um eine mögliche Nachfolge will man hier nicht bestätigen. "Zur Nachnutzung haben wir keinen Stand für Sie", heißt es. Zu den weiteren Birger-Standorten kann die Edeka-Sprecherin beruhigen. Hier sei "kein Schließszenario bekannt".

