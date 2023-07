Bratwurstbuden-Diskussion in Bamberg: Stadtratsfraktion will "Tradition wahren"

Diskussion um Traditionsimbiss "Hacker's Rostbratwürste" im Stadtrat

"Tradition wahren" : Stadtratsfraktion positioniert sich gegen Umgestaltung

: Stadtratsfraktion Stadt Bamberg stellte Forderung an Bratwurstbude

Der Traditionsimbiss "Hacker's Rostbratwürste" mitten in der Bamberger Innenstadt soll umgestaltet werden. Die Stadtratsfraktion aus Freien Wählern (FW), Bambergs unabhängigen Bürgern (BuB) und den Freien Demokraten (FDP) positioniert sich nun deutlich zu den geplanten Maßnahmen. Nach 40 Jahren stellte die Stadt kürzlich eine Forderung auf Umgestaltung - alle Hintergrundinformationen bei inFranken.de.

Bamberger Fraktion will "Tradition wahren": Antrag im Stadtrat gestellt

Im Rahmen der "Verschönerung des Bereichs am Grünen Markt" sollen die Bratwurstbuden einen neuen Look bekommen, damit sie sich besser ins Stadtbild einfügten. "Es handelt sich dabei im Wesentlichen um das Traditionsunternehmen 'Hacker's Rostbratwürste'", erklärt Stadträtin Daniela Reinfelder (BuB) auf Nachfrage.

Das Aussehen der Bude habe nunmehr "über 30 Jahre lang gutgetan. Da muss man mit dem Zustand, so wie er jetzt ist, zufrieden sein", so die Stadträtin. Es handele sich ja "nicht nur um ein bisschen Farbe, sondern eine völlig neue Gestaltung. Das sprengt den Rahmen vollständig." Zudem gebe es "auf dem Maxplatz ganz viele verschiedene, bunt gemischte Buden, die auch nicht davon betroffen sind. Warum soll nun das eine Unternehmen sein Erscheinungsbild verändern?", fragt sich Reinfelder.

Der Imbiss in seiner jetzigen Form gehöre "traditionell zu Bamberg" und die Maßnahme stoße "nicht nur bei den Betreibern auf viel Unverständnis", heißt es dazu im Antrag. "Wir finden, dass da nichts geändert werden muss und wollen erreichen, dass der Imbiss so bleiben darf, wie er ist", sagt die Stadträtin. Deshalb stellt die Fraktion in einem Antrag vom Samstag (8. Juli 2023) unter dem Motto "Tradition wahren - Bratwurstbuden belassen" die folgende Forderung: "Die Verwaltung nimmt von ihren bisherigen Planungen Abstand und akzeptiert die bestehenden Buden in ihrem Design."

