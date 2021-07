Bamberg vor 1 Stunde

Innovation

Bosch in Bamberg: Brennstoffzellentechnologie soll Standort sichern

Die Firma Bosch zeigt in der Bamberger Innenstadt mit der stationären Brennstoffzelle, wie eine dezentrale, klimafreundliche Energieversorgung der Zukunft aussehen könnte. Am Zentralen Omnibus-Bahnhof wurde ein Kleinkraftwerk auf Basis einer Festoxid-Brennstoffzelle in Betrieb genommen.