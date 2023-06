Zapfendorf: Eingeschalteter Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Mit rund 80 Einsatzkräften sind am Donnerstagabend (29. Juni 2023) die Feuerwehren aus Zapfendorf, Lauf, Unterleiterbach, Ebensfeld und Ebing ausgerückt, weil ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Laufer Straße in Zapfendorf ausgebrochen war.

Gegenstände, die auf dem eingeschalteten Herd im Obergeschoss der Wohnung lagen, waren den ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache des Feuers. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro im Küchenbereich, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land meldet.

Feuer in Zapfendorf ausgebrochen: Mann in Klinik gebracht

Ein 54-jähriger Bewohner zog sich beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.