Von einem schweren Biker-Unfall berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Land.

Am Montagnachmittag (04. September 2023) war ein 42-jähriger Motorradfahrer von Steinfeld kommend in Richtung Würgau unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr der Mann laut Polizeiangaben aus "noch unbekannter Ursache" geradeaus in einen Acker, wobei er sich nach einigen Metern mehrfach überschlug.

Biker im Landkreis Bamberg schwer verletzt

Dabei verletzte sich der Biker schwer und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Laut Polizeiangaben befand sich die Unfallstelle nicht auf der "berüchtigten Motorradstrecke". Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Vorschaubild: © Christel SAGNIEZ/Pixabay (Symbolbild)