Am Montagnachmittag (14. August 2023) ist es nach Angaben von News5 in Walsdorf im Kreis Bamberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 45-jähriger Autofahrer war mit seinem Wagen aus Richtung Mühldorf kommend in der Bamberger Straße unterwegs, als er in der Einmündung zur Pfarrgasse einer Katze ausgewichen sein soll.

Er kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen ein Hauseck. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, allerdings entstand ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro. Die Feuerwehr Walsdorf sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Die Bamberger Straße soll etwa für eine Stunde gesperrt gewesen sein, so News5. Auf Nachfrage von inFranken.de bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land konnten die genannten Angaben weder bestätigt noch dementiert werden.