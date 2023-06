Bei zwei Verkehrsunfällen auf den Autobahnen rund um Bamberg ist am Sonntag und Montag (18. und 19. Juni 2023) ein Gesamtschaden von rund 70.000 Euro entstanden. Zwei Autofahrer zogen sich Verletzungen zu, auch zwei weitere Insassen wurden verletzt, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg.

Unfall auf der A70: Ein 47-Jähriger war am Sonntagvormittag auf der A70 in Richtung Bayreuth unterwegs und setzte bei Scheßlitz zum Überholen an.

Beim Überholen: 51-Jähriger übersieht Auto und verursacht Unfall

Dafür wechselte er von der rechten auf die linke Spur - und schaute dabei "leider nicht richtig nach hinten". Der Fahrer übersah beim Wechseln der Fahrbahn das Auto eines 51-jährigen Fahrers. Dieser konnte trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers den Zusammenstoß der beiden Autos nicht mehr verhindern.

Der 51-Jährige und sein ebenfalls 51-jähriger Beifahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Auch die 51-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers kam mit leichten Verletzungen davon.

An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Auto kommt von Fahrbahn ab, gerät ins Schleudern und überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall auf der A73 hat sich ein Auto überschlagen und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Ein 27-Jähriger fuhr am Montagabend auf der Autobahn in Fahrtrichtung Suhl. Bei Hirschaid kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte ein Verkehrszeichen vor der Abfahrt.

Anschließend kam es zu einer Verkettung unglücklicher Ereignisse: Das Auto kam zurück auf die Fahrbahn, geriet allerdings ins Schleudern und fuhr schließlich eine Böschung hinauf. Dadurch überschlug sich der Wagen - und landete letztlich neben der Fahrbahn auf dem Dach.

Der 27-Jährige befreite sich selbstständig aus dem Innenraum, er trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand wohl ein Totalschaden, es wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 35.000 Euro. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar.

Vorschaubild: © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild