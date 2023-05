Zu einem Verkehrsunfall ist es am späten Donnerstagabend (18. Mai 2023) in Tütschengereuth, einem Gemeindeteil von Bischberg (Landkreis Bamberg) gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Bamberg-Land mit.

Ein Pedelec-Fahrer war am Donnerstagabend in der Walsdorfer Straße unterwegs. Als er an der Kreuzung die Tütschengereuther Straße überqueren wollte, um weiter in Richtung Kirchweg zu fahren, übersah er eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin.

Betrunkener Pedelec-Fahrer baut Unfall im Kreis Bamberg

Laut Zeugen fuhr der 34-Jährige ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und wurde hier von der Autofahrerin erfasst. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß nach rechts auf den Gehweg geschleudert und schwer verletzt.

Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Radfahrer einen Wert von 1,8 Promille. Die Sachschadenshöhe beläuft sich am Auto auf 6000 Euro, beim Pedelec auf 2000 Euro.

Vorschaubild: © Stephan Wusowski/pixabay.com (Symbolbild)