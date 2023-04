In einem Waldgebiet nördlich von Oberhaid, konnte die Feuerwehr am Sonntagnachmittag (09. April 2023) ein Flammeninferno verhindern: Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, meldete ein Passant gegen 15 Uhr über den Notruf mehrere kleine Feuer im Bereich des Trimm-Dich-Pfads auf einer Fläche von etwa 100 Quadratkilometern.

Mittels einer Drohne gelang es der Feuerwehr Oberhaid die Brandherde zu lokalisieren und diese im Anschluss zu löschen.

Erneutes Feuer im selben Waldgebiet - Zeugen gesucht

In der darauffolgenden Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag (09. - 10. April 2023) meldeten aufmerksame Autofahrer gegen 3 Uhr über den Notruf einen Feuerschein im selben Waldgebiet. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten eine landwirtschaftliche Hütte in Vollbrand fest. Auch angrenzende Bäume hatten bereits Feuer gefangen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Für die Suche nach möglichen verdächtigen Personen unterstützte ein Polizeihubschrauber die Beamten am Boden. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 5.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können oder zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh (09. - 10. April 2023) im Waldgebiet nördlich von Oberhaid verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen.