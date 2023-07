Das regnerische Wetter spiegelte sich auch auf den Autobahnen rund um Bamberg wider. Auf der A70 und der A73 kam es am Dienstag (25. Juli 2023) aufgrund der nassen Fahrbahnen zu mehreren Unfällen. Dieses Wetter war aufgrund der Prognosen des Wetterexperten Stefan Ochs zu erwarten.

Auch die unangepassten Geschwindigkeiten der Fahrer haben zu den Unfällen beigetragen. Besonders bei Nässe kann eine zu hohe Geschwindigkeit zu Aquaplaning führen.

Starkregen auf A70 und A73: Vier Unfälle im Kreis Bamberg

Der erste Unfall ereignete sich am Vormittag auf der A70. Ein 61-jähriger Autofahrer war in Richtung Bayreuth unterwegs und verlor auf Höhe Oberhaid die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin krachte er gegen eine Mittelschutzplanke. Der Schaden liegt laut der Verkehrspolizei Bamberg bei ungefähr 30.000 Euro.

Ebenfalls auf der A70 geriet eine Frau, die in Richtung Schweinfurt unterwegs war, in einen Unfall. Während eines Überholmanövers kam ihr Auto durch Aquaplaning ins Schleudern. Zunächst krachte sie in die Mittelschutzplanke und danach in ein anderes Fahrzeug. Dabei entstand ein Schaden von 15.000 Euro.

Zwei weitere Unfälle passierten auf der A73. Beim ersten Unfall war eine Fahrerin in Richtung Suhl unterwegs, als ihr Fahrzeug in einer Rechtskurve aufgrund von Nässe links von der Fahrbahn abkam. Der Schaden beträgt 4000 Euro. Ein zweiter Unfall passierte am Bamberger Kreuz in der Auffahrt zur A73. Der Fahrer fuhr trotz nasser Fahrbahn zu schnell und prallte gegen die linke Schutzplanke. Hier beläuft sich er Schaden auf 7000 Euro.

Trotz mehrerer Unfälle: Niemand wurde verletzt

Die Verkehrspolizei Bamberg äußerte sich über die Sachschäden, aber auch darüber, dass niemand durch die Unfälle verletzt wurde. "Nur mit Glück blieben die Beteiligten jeweils unverletzt, aber es entstanden hohe Sachschäden", so die Polizei.

Auch in den kommenden Tagen sollten die Autofahrer in Franken vorsichtig bleiben. Laut des Wetterberichts von Stefan Ochs soll es wechselhaft bleiben, mit vielen Regenschauern und Gewittern.