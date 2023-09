Zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines technischen Defekts an einer Photovoltaik-Anlage kam es nach Angaben der Polizeiinspektion Bamberg-Land.

Zuvor wurde die Photovoltaik-Anlage an einem Wohnhaus in der Straße "Am Schloßgraben" nach einer Störungsüberprüfung wieder in Betrieb genommen. Kurze Zeit später kam es dann aber zu einem Kurzschluss am Wechselrichter und dieser verursachte eine Stichflamme mit verschmorten Kabeln.

Technischer Defekt nach Überprüfung: Photovoltaik-Anlage führt zu Feuerwehreinsatz in Trunstadt

Nach der Alarmierung der Feuerwehr, war diese mit einem größeren Aufgebot von 43 Einsatzkräften vor Ort, ein Brand musste aber nicht mehr gelöscht werden, lediglich das Haus musste durchlüftet werden. Durch den Kurzschluss wurde der Wechselrichter im Wert von 8300 Euro und die Verkabelung beschädigt, zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.

Da der Wartungstechniker bei dem Vorfall noch vor Ort war, konnte als Brandursache zweifelsfrei ein technischer Defekt festgestellt werden.

Vorschaubild: © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild