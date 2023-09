In der Nacht auf Sonntag (10. September 2023) ging es heiß her auf der Kirchweih in Hirschaid. Die Polizei musste zu gleich mehreren Körperverletzungen ausrücken. So gut wie in jedem Fall war eine Menge Alkohol im Spiel.

Kurz nach Mitternacht kam es auf dem Festplatz der Kerwa zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Security konnte die teils alkoholisierten Beteiligten im Alter von 19 bis 27 Jahren trennen und der Polizei übergeben. Mindestens drei Personen wurden leicht verletzt. Der genaue Tatablauf ist teils noch unklar. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Mehrere Körperverletzungen am Rande der Kerwa - alle Beteiligten waren betrunken

Gegen 01.30 Uhr kam es dann auf der Kanalbrücke zwischen Hirschaid und Sassanfahrt zu einer weiteren Körperverletzung. Ein 35-jähriger Mann wurde von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Hierbei erlitt der Geschädigte leichte Gesichtsverletzungen und seine Brille ging zu Bruch. Der Täter flüchtete danach.

Gegen 01.45 Uhr kam es schließlich in der Hofstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hier wurde ein 30-jähriger, der in Begleitung einer 26-Jährigen war, mit einer Flasche attackiert. Der Mann erlitt hierdurch eine Beule auf der Stirn. Die zwei männlichen Angreifer, die ein schwarzes sowie ein weißes T-Shirt trugen und rund 170 - 180 Zentimeter groß waren, flüchteten unerkannt.

