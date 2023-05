Tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Bamberg: Am Wochenende ist es bei Heiligenstadt zu einem folgenschweren Zusammenstoß gekommen, kurze Zeit später verstarb der Fahrer im Krankenhaus.

Kurz nach 15 Uhr war ein 88-jähriger Mann am Sonntagnachmittag (7. Mai 2023) mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2188 unterwegs und fuhr von Aufseß kommend in Richtung Heiligenstadt.

Gegen Baum geprallt: Fahrer verstirbt nach Unfall bei Heiligenstadt

Im Gemeindeteil Neumühle kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er mit seinem Wagen ein Bushäuschen und überquerte einen Bachlauf, bevor er gegen einen Baum prallte und schließlich zum Stehen kam.

Bei der Kollision erlitt er schwere Verletzungen und schwebte in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber flog ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er jedoch kurze Zeit später starb, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Montagvormittag meldete.

Ein Gutachter unterstützte die Beamten der Polizei Bamberg-Land an der Unfallstelle, um die Unfallursache aufzuklären. Die Polizisten stellten das Auto im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sicher. Der Gesamtschaden beträgt rund 30.000 Euro.

Vorschaubild: © Collage von inRLP.de: Marc Ignacio (Unsplash)/Ralf Gosch (Adobe Stock) (Symbolbild)