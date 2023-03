Burgebrach vor 55 Minuten

Brand

Erstmeldung: Scheunenbrand im Kreis Bamberg - Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr wurde zu einem Löscheinsatz alarmiert: In Burgebrach im Landkreis Bamberg ist am Samstagabend (25. März 2023) eine Scheune in Brand geraten. Die Einsatzkräfte befinden sich derzeit vor Ort.