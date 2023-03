Burgebrach: Scheune an Wohnhaus gerät in Brand - mehrere Feuerwehren müssen anrücken

Burgebrach vor 1 Stunde

Gemeinsamer Einsatz

Scheune an Wohnhaus gerät in Brand - mehrere Feuerwehren müssen anrücken

Am Samstagabend (25. März 2023) ist in Burgebrach im Landkreis Bamberg eine Scheune an einem Wohnhaus in Brand geraten. Mit vereinten Kräften nahmen sich mehrere Feuerwehren der Region dem Vorfall an.