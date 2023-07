Ein Unbekannter hat im Landkreis Bamberg vorsätzlich die Bambus-Umfriedung an einer Eisentreppe in Brand gesteckt. Ein Zeuge bekam aber bei dem Vorfall in Breitengüßbach zufällig das Gespräch zweier Jungen mit, aus dem er sich ein verdächtiges Detail merkte.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte am Dienstagnachmittag (19. Juli 2023) in die Bühlstraße aus und löschte den brennenden Treppenaufgang Ein Zeuge gab später an, kurz vor dem Brand zwei Jungen über "Feuer" reden gehört zu haben. Als die Sirene losging, sah er aus dem Haus und konnte zwei Jungen im Alter von zehn bis zwölf Jahren erkennen, die vom Brandort davonrannten. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro.

Nach Brand in Breitengüßbach: Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise zum Brand bzw. zu den zwei Jungen im Bereich der Bühlstraße hat, soll sich bei der Bamberger Landkreispolizei unter der Telefonnummer 0951/9129-310 melden.

