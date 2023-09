Dreisten Betrügern ist am Donnerstag (31. August 2023) eine 70-jährige Frau in Bischberg (Landkreis Bamberg) in die Falle gegangen. Die Dame übergab aufgrund eines angeblichen Verkehrsunfalles im Bamberg Goldbarren und Bargeld an einen Unbekannten. Die Kripo Bamberg ermittelt und bittet um Mithilfe, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte.

Am Donnerstagmittag erhielt die 70-Jährige einen Anruf ihrer angeblichen Tochter, welche mit weinerlicher Stimme vorgab, einen Verkehrsunfall gehabt zu haben.

Bischberg: Unbekannte betrügen Frau (70) – Zeugen gesucht

Von einem vorgetäuschten Polizeibeamten erhielt die geschockte Dame dann schließlich die Aufforderung, eine Kaution zu stellen, um die bevorstehende Haft der Tochter abzuwenden.

Dabei übten die Betrüger mit perfiden Taktiken derart Druck auf die besorgte Frau aus, dass sich diese zur Übergabe von Bargeld und Goldbarren im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages an ihrer Haustüre an einen Mann überreden ließ.

Eine nähere Beschreibung des männlichen Abholers liegt nicht vor. Zur Durchführung der Ermittlungen ist die Kripo Bamberg auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer Feststellungen in dem Fall gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-403 zu melden.

Vorschaubild: © pixabay.com/sabinevanerp